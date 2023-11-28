Van Büyükşehir Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Seminer Düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen seminer yoğun katılımla gerçekleşti. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tatar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminere Vali Yardımcısı Murat Yayabası, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Seminerde konuşan Doç. Dr. Mustafa Tatar, kadına yönelik şiddetin kültürel kökenini detaylı bir şekilde anlattı.

Plaket takdimi ile sona eren seminerin ardından katılımcılar, kadın kooperatifleri tarafından açılan sergiyi gezdi. - VAN