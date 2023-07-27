Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları Toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları' toplantısı düzenledi. Toplantıda belediyelerin kadınlara yönelik faaliyetleri ve ortak çalışmalar konuşuldu.

Van Büyükşehir Belediyesince, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları" toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda belediyelerin kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerin paylaşımı ve planlanan ortak çalışmalara ilişkin öneriler konuşuldu.

Toplantıya kurum müdürleri katıldı.