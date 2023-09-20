Van Büyükşehir Belediyesi Edremit ilçesinde asfaltlama çalışması yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde kent ulaşımını daha konforlu hale getirmek için asfaltlama çalışması yapıyor. Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehmetbey Sokağı 1,8 kilometrelik sıcak asfaltla kaplandı. Sahil Yolu'na bağlantısı olan sokakta çizgi çalışması yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesince, Edremit ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Eminpaşa Mahallesi'nde 1,8 kilometrelik Mehmetbey Sokağı sıcak asfalta kavuşturuldu.

Sahil Yolu'na bağlantısı olan sokakta ekipler, çizgi çalışması yapacak.