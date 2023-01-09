Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Vanlıların soğuk bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Van bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Van'da okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Vanlıların bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Van bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Van'da okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Van okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak günü okullarda kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okullar tatil edildi.