Van bugün okullar tatil mi, 22 Aralık Cuma Van okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçeleri için uyarıda bulundu. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, Van bugün okullar tatil mi, 22 Aralık Van okul yok mu?

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Başlama-Bitiş Zamanı

22.12.2023 12:00 - 23.12.2023 23:59

Genel Durum

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Cumartesi (23.12.2023) günü gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Su Baskını - Heyelan - Çığ Tehlikesi - Ulaşımda Aksamalar

Bugün için eğitim öğretim faaliyetlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.