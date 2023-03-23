Van akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Van imsakiye! Van iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Van akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Van iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Yalova akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Yalova imsakiye! Yalova iftara ne kadar kaldı?

23 Mart Van imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Van akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Van iftara ne kadar kaldı? Detaylar haberimizde...

VAN İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Van'da oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Van için imsak vakti 04:37, iftar saati ise saat 18:27 olarak açıklanmıştır.

23 MART VAN İMSAKİYE!