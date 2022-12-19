Vamos Argentina ne demek?

2022 Katar Dünya kupası sahibini buldu. Dün oynanan Fransa-Arjantin müsabaka sonrası maçın normal süreleri 2-2 berabere bitti maç uzatmalara gitti. seri penaltı atılışları sonucunda Arjantin Fransa'yı 4-2 lik bir skor ile yenerek 36 yıl sonra yeniden Dünya Kupası Şampiyonu oldu. Maç boyunca Arjantin taraftalar Varmos Argentina sloganı attılar. Futbolseverler tarafından bu atılan sloganın anlamı merak konusu oldu. Peki, Varmos Argentina ne demek, nedir? İşte merak edilenler...

Messi Milli Takım'ı bıraktı mı? Messi Milli Takım'ı neden bırakacak?

2022 Dünya kupası sahibini buldu. Dün oynanan Fransa - Arjantin müsabakası kıran kırana geçti. Maçın normal süresi 2-2 lik beraberlikle bitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca Şampiyon seri penaltı atışları sonrası 4-2 skor ile Arjantin olurken. Maç boyunca Arjantin taraftalar Varmos Argentina sloganı attılar. Futbolseverler tarafından bu atılan sloganın anlamı merak konusu oldu. Peki, Varmos Argentina ne demek, nedir? Detaylar haberimizde...

VARMOS ARGENTİNA NE DEMEK?

Arjantintaraftarlarının takımları için kullandığı en meşhur tezahüratlardan birisidir. Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'da çoğu defa pankartlara konu olmuştur. İspanyolca okunuşu son derece karizmatik ve etkileyici iken Türkçeye çevrildiği zaman büyüsünü kaybeder. tercümesi ''sonuna kadar haydi Arjantin'' anlamına gelmektedir. Sözcük İspanyolca kökeninden gelmektedir.

VARMOS ARGENTİNA NEDİR?

İngilizceden çevrilmiştir-Vamos vamos Arjantin, Arjantin'de taraftarlar tarafından spor etkinliklerinde, özellikle de milli takımın futbol maçlarında ve ilgili kutlamalarda kullanılan çok popüler bir ilahidir

.