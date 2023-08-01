Value Solution Partners ve PMD Group LLC İş Birliği

Uluslararası gayrimenkul şirketi Value Solution Partners, Azerbaycan merkezli gayrimenkul şirketi PMD Group LLC ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında Azerbaycan merkezli şirkete gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul danışmanlığı ve varlık yönetimi hizmetleri verecek ve birlikte ortak projeler geliştirilecek.

Uluslararası gayrimenkul şirketi Value Solution Partners, Azerbaycan merkezli gayrimenkul şirketi PMD Group LLC ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında Azerbaycan merkezli şirkete gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul danışmanlığı ve varlık yönetimi hizmetleri verecek ve birlikte ortak projeler geliştirilecek.

VS Partners; gayrimenkul yatırım şirketi PMD Group LCC'ye varlık yönetimi, proje geliştirme, konsept geliştirme, özel perakende alanları kiralaması, marka danışmanlığı, yeme&içme ve eğlence konsept önerileri alanlarında danışmanlık sağlayacak. Bu iş birliği ile birlikte mülke özel en doğru konseptler belirlenip uzman rehberlik sağlayarak, gelir ve değerin artırılması hedeflenecek. Mimari proje alternatifleri oluşturularak, konseptlerin seçim sürecinde danışmanlık sağlanacak. Ayrıca, mülk yönetimi ve operasyonlarının takibi yapılarak butik hizmet anlayışı ile hareket edilecek. Eğlence ve tema parkı konseptlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak ve uygun arazi bulma sürecinde destek olunacak. Proje planlaması ve konsept geliştirme süreçleri yönetilecek ve operasyonel hizmetler koordine edilecek.

MİKAİLOV: AZERBAYCAN'DAKİ GAYRİMENKUL PİYASASININ GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMAYI AMAÇLIYORUZ

PMD Group LLC Ceo'su Ruslan Mikailov Azerbaycan pazarındaki ticari gayrimenkul ihtiyaçları için en kaliteli hizmeti almak istediklerini; amaçlarının sadece kar elde etmek değil, aynı zamanda Azerbaycan'daki gayrimenkul piyasasının gelişimine yatırım yaparak, etkin yönetilen ve yenilikçi projeler üzerinde çalışmak olduğunu dile getirdi.

ANDER: SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Value Solution Partners'ın kurucu ortağı Tarkan Ander ise iş birliğine ilişkin "Bu anlaşma için duydukları heyecan mutluluğu duyuyoruz. Yeni çalışma modelinin sektöre yeni bir soluk kazandırıp öncülük edecektir" dedi.

Value Solution Partners'ın kurucu ortağı Dora Şahintürk de "Yeni çalışma modeli Azerbaycan pazarındaki fırsatlara odaklanıp, mevcut operasyonunu hızlı ve çeviklik esasında geliştirmeye, pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya olanak sağlayacaktır" dedi.