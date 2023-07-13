Birçok farklı oyun ve oyun itemlerine yapılan zamların ardından güncel Valorant VP fiyatları merak konusu oldu. Valorant VP fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusu, özellikle oyun içinde alışveriş yapmak isteyen oyuncular tarafından takip edilen konular arasında bulunuyor. FPS nişancı oyunu Valorant'ın VP fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Valorant VP fiyatları 2023! Valorant VP fiyatları ne kadar, kaç TL?

VALORANT VP FİYATLARI 2023

Valorant VP fiyatları son olarak nisan ayında yapılan zamlar ile birlikte son fiyatlarına ulaştı. Oyun için market üzerinde alışveriş yapmak isteyen oyuncular, alacağı VP'ye göre ne kadar, kaç TL ödeme yapacağını güncel olarak takip etmek için Valorant VP fiyatlarına göz atıyor. Satın alınan oyun içi itemler ile birlikte silahlar daha güzel bir görünüm kazanıyor ve çoğu profesyonel oyuncu tarafından bu itemlerin psikolojik olarak daha iyi bir oyun sergilemeye faydası olduğu söyleniyor. İşte 2023 yılında son yapılan zamların ardından güncel VP fiyatları;

17 TL –115 VP

70 TL – 475 + 10 VP

130 TL – 880 + 45 VP

250 TL –1960 + 160 VP

450 TL –3045 + 355 VP

700 TL – 4735 + 815 VP

Nisan ayında yapılan zamlar ile birlikte en düşük VP paketi 115 VP - 17 TL olmak üzere zamlandı. En yüksek 4735 + 815 VP paketi ise 700 TL olarak güncellendi. Satın aldığınız VP'ler ile birlikte oyun içerisinde istediğiniz birçok iteme sahip olabilir ve daha keyifli bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

Bu tarz oyunlarda kostümler, silah skinleri ve diğer itemler her ne kadar oyun içerisinde avantaj sağlamıyor olsa da birçok kişi item satın almayı tercih ediyor. Bu noktada oyuncular iki farklı bölüme ayrılıyor. Güzel itemler ile birlikte oynayın daha iyi olduğu ve itemlerin oynayışa psikolojik olarak etki ettiğini savunanlar bulunuyor. Bu tarz oyuncuların yanı sıra bazı oyuncular ise oyun içi alışverişin oyunda doğrudan bir artı sağlamaması durumunda alışverişin mantıksız olduğunu savunuyor.