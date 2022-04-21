Valorant Sistem Gereksinimleri | Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valo kaç GB? Valo için RAM kaç olmalı?

Valorant sistem gereksinimleri kaçtır? Valorant için kaç GB RAM gerekli? Valo için kaç Gigabyte hafıza gereklidir? Valorant için minimum RAM kaç olmalı? Valorant için en düşük ekran kartı kaç olmalı? Valorant için en yüksek ekran kartı boyutu kaç olmalıdır? Valorant için kaç GB yer gerekli? Hangi PC Valorant kaldırır? Hangi bilgisayarlarda Valo oynanmaz? Laptoplarda Valorant oynanır mı?

VALORANT NEDİR?

Valorant, resmi olarak 2 Haziran 2020 tarihinde Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free to play çok oyunculu 1. şahıs nişancı oyunudur. Oyun ilk olarak 2019 yılında Ekim ayında Project A adı altında yayınlanmıştı. Sonradan betası çıkan oyun Haziran 2020 yılında resmi olarak yayımlandı ve oynanmaya başladı. Çıktığı ilk günden bu yana milyonlarca oyuncusu oldu. Gerçekten de CS:GO 'ya rakip olabilecek nadir oyunlardan birisi olarak seçildi.

VALORANT NE ZAMAN ÇIKTI?

Valorant ilk olarak 7 Nisan 2020'de kapalı beta dönemine başlamıştı. Sonradan 2 Haziran 2020 tarihinde oyun tamamen çıkmış oldu. Oyun tamamen ücretsizdir. Riot Games'in resmi sitesinden oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Valorant sistem gereksinimleri

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Bilgisayar oyunlarından en çok merak edilen sistem gereksinimleri Valorant oyunu için oldu. Özellikle Türkiye'den de çok sayıda Valorant oyuncusu bulunmaktadır. Bu bakımdan Valo sistem gereksinimleri nelerdir araştırılıyor. Sizlere en güncel Valorant sistem gereksinimlerini paylaşacağız.

VALORANT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ KAÇTIR?

- İşletim Sistemi = Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-Bit olmalı)

Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-Bit olmalı) - İşlemci = Intel Core i3-4150/ AMD A8-7650K ya da eşdeğer özelliklerde

Intel Core i3-4150/ AMD A8-7650K ya da eşdeğer özelliklerde - Bellek (RAM) = 4 GB RAM

4 GB RAM - Ekran Kartı = NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240

NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240 - Depolama (Harddisk) = 8 GB kullanılabilir alan olmalı

8 GB kullanılabilir alan olmalı - DirectX = Sürüm 11

VALORANT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ KAÇTIR?

- İşletim Sistemi = Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-Bit olmalı)

Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-Bit olmalı) - İşlemci = Intel Core i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200 ya da benzer özellikler

Intel Core i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200 ya da benzer özellikler - Bellek (RAM) = 4 GB RAM

4 GB RAM - Ekran Kartı = NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Radeon R9 380

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Radeon R9 380 - Depolama (Harddisk) = 8 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor

8 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor - DirectX = Sürüm 11

VALORANT MAKSİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ KAÇTIR?

Valorant için bilgisayar sisteminiz ne kadar iyiyse o kadar iyi sonuç alırsınız. Özellikle yüksek FPS için iyi bir bilgisayar gerekiyor diyebiliriz.

Valorant 60 FPS için sistem gereksinimleri (önerilen):

İşlemci ortalama değer : Intel i3-4150

Ekran kartı ortalama değer : NVIDIA GeForce GT 730

Bellek (HDD) ortalama değer : 4 GB

İşletim sistemi ne olmalı : Windows 7-8-10 64 bit

Valorant 144 FPS için sistem gereksinimleri (önerilen):

İşlemci ortalama değer : Intel Core i5-4460 3,2 GHz

Ekran kartı ortalama değer : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Bellek (HDD) ortalama değer : 4 GB

İşletim sistemi ne olmalı : Windows 7-8-10 64 bit

Valorant

VALORANT LAPTOPLARDA OYNANIR MI?

Her bilgisayar oyununda olduğu gibi Valorant da laptoplarda oynanabilir. Fakat laptopların özellikleri masaüstü bilgisayarlara göre daha az olduğu için laptoplarda Valorant biraz daha kasabilir ve FPS'si düşük olabilir. Ama özelliği yüksek veya orta özellikte Laptop yani dizüstü bilgisayarlarda Valorant'ı sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz.

VALORANT İÇİN EN DÜŞÜK EKRAN KARTI KAÇ OLMALI?

Valorant için minimum ekran kartı 30 FPS için "Intel HD 4000" olmaktadır. Fakat en düşük ekran kartının "NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240" olması tavsiye edilmiştir.

VALORANT İÇİN MİNİMUM RAM KAÇ GB OLMALIDIR?

Valorant için minimum Ram 4 GB olmalıdır. Bilgisayarınızın en az 4 GB RAM'e sahip olması gerekiyor.

VALORANT KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Valorant minimum 8 GB yer kaplamaktadır. Fakat oyun güncelleme vs. alırsa bu hafıza yükselebilir. Lakin siz her ihtimale karşı Valorant için bilgisayarınızda 10 GB'lık boş bir yer ayırabilirsiniz.

VALORANT NEREDEN İNDİRİLİR?

Riot Games'in resmi web sitesinden oyunu ücretsiz indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

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