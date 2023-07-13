Valorant oyuncuları daha başarılı bir oyun performansı için Valorant nokta crosshair tercih edebiliyor. Valorant nokta crosshair nasıl yapılır? Valorant nokta crosshair ayarları nelerdir?

Valorant oyuncuları daha başarılı bir oyun performansı için yer yer Valorant nokta crosshair tercih edebiliyor. Headshot atışlarında oldukça fayda göstermekte olan Valorant nokta crosshair nasıl yapılır? Merak ediliyor. Valorant nokta crosshair ayarları bu nedenle Valorant oyuncuları tarafından araştırılıyor. Peki, Valorat nokta crosshair nasıl yapılır? Valorat nokta crosshair ayarları nelerdir?

VALORAT NOKTA CROSSHAİR NASIL YAPILIR?

Valorat nokta crosshair, özellikle headshot ağırlıklı oyun oynayan oyuncular tarafından tercih ediliyor. Daha keskin atışlar yapabilmek için olabildiğince küçük ve nokta şeklindeki bu crosshair, oyuncunun performansını olumlu şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle Valorant nokta crosshair ayarları ile birlikte birçok oyuncu standart ayarlarını değiştiriyor. Böylece dereceli oyunlarda daha iyi bir başarı elde etmek daha kolay bir hal alıyor. Valorant nokta crosshair yapabilmek için ilk olarak yapılması gereken ayarlar bölümünde nişangah sekmesine gitmektir. Valorant'ta CS:GO'daki gibi bir konsol olmadığı için Valorant nokta crosshair ayarlarını sekme üzerinde seçerek gerçekleştirmelisiniz.

Oyuna yeni gelen güncelleme ile birlikte oyunculara sunulmakta olan profili içe aktar seçeneği ile birlikte hazır Valorant nokta crosshair ayarlarınızı bir kod şeklinde hesabınıza tanımlayarak kolay bir şekilde crosshair ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıda yer almakta olan Valorant nokta crosshair ayarları ile birlikte crosshair görüntünüz görseldeki gibi olacaktır. Eğer daha fazla kişiselleştirilmiş bir nişangah istiyorsanız bunu kendinize özel şekilde şekillendirerek oyunlarda alacağınız performansı artırabilirsiniz.

Crosshair ayarları kişisel tercihlere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle ayarlarınızı değiştirdikten sonra memnun kalmayabilir, deneyimledikten sonra sizin için daha verimli olacak başka crosshair türleri tercih edilebilir. Profesyonel oyuncular, kendileri için en uygun crosshair ayarını deneyerek test eder ve sürecin en sonunda nihai sonuca ulaşır. Burda en önemli etken, oyun hayatınız boyunca süregelen alışkanlıklarınızdır. Bu alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak kendiniz için en uygun ayarı test edebilir ve buna göre kendiniz için uyarlama yapabilirsiniz.

VALORAT NOKTA CROSSHAİR AYARLARI

Valorant içerisinde yer almakta olan nişangah sekmesine aşağıdaki ayarları girerek crossharinizi nokta şekline getirebilir ve oyunlarda göstereceğiniz oyun performansını katlayabilirsiniz. Her ne kadar crosshair ayarları önemsiz bir detay gibi gözüküyor olsa da oyun ayarları arasında birinci sırada yer alıyor diyebiliriz.

Dış çizgileri göster: Kapalı

Merkez Nokta: Açık

Merkez Nokta Saydamlığı: 1

Merkez Nokta Kalınlığı: 4

İç Çizgileri Göster: Açık

İç Çizgi Saydamlığı: 1

İç Çizgi Uzunluğu: 1

İç Çizgi Kalınlığı: 4

İç Çizgi Uzaklığı: 2

VALORAT NOKTA CROSSHAİR KODU

Aşağıda yer almakta olan nokta crosshair kodu ile birlikte hızlı ve pratik bir şekilde crosshairinizi nokta crosshair haline getirebilirsiniz. Bu kodu profilinize eklemek için yapmanız gereken adımlar ise aşağıda yer almaktadır.

0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1

Yukarıdaki kodu kopyaladıktan sonra "Nişangah Profili" kısmına tıklayıp "İçe Aktar" seçeneğini ile birlikte kodu yapıştırın ve onayla dedikten sonra yeni nokta crosshair ayarınızın tadını çıkartın.