Valorant'ta yeni Türk ajan resmen duyuruldu. Dün itibariyle tanıtım fragmanı yayınlanan Fade'in oynanış videosu Youtube TR trendlerde 2. sırada yer alıyor. Valorant Fade'in yetenekleri nelerdir merak ediliyor. Peki, Valorant Fade yetenekleri nelerdir? Yeni Türk ajanı Fade'in Q-E-X-C yetenekleri, skilleri nelerdir? Fade ajanının ultisi nedir? İşte detaylar...

VALORANT YENİ AJAN KİMDİR?

Valorant'ın yeni Türk ajanı Fade skilleriyle oldukça beğeni topladı. Kadın Türk ajanımız, dış görünüş olarak Reyna'yı anımsatsa da yetenekleri olarak birçok ajandan esinlendiği biliniyor. Valorant FADE'in yeteneklerini paylaşan oynanış fragmanında havaya fırlatılan bir cisim ile Sova gibi etrafındaki oyuncuları görebilirsiniz.

VALORANT TÜRK AJANI FADE'İN YETENEKLERİ NELERDİR?

C yeteneği : Sinsi (C) | Fade C yeteneği nedir?

Düşmanları ve/veya izleri arayan düz bir çizgide seyahat edecek bir yaratığı dışarı göndermek için donatın, ateş edin. Ateşi basılı tutun ve yaratığı baktığınız yöne yönlendirmek için fareyi hareket ettirin. Yaratık bir iz veya düşman bulduğunda onlara doğru hareket edecektir. Düşmana ulaştığında, 5 saniyelik bir pişme süresi ve ardından en yakın düşmanı 3 saniyeliğine yakın görüş mesafesine girer. Şimdiye kadar sadece bir yaratık bir patikaya tutunabilir. 300 kredi ücretindedir ve iki defa kullanılmaktadır.

Q yeteneği : Zaptet (Q) | Fade Q yeteneği nedir?

Bir küre donatın. Küre atmak için ateş edin. Küre, yere düşene kadar maksimum 1,5 saniye havada hareket edecektir. Yere çarptığında yerine yapışacak ve 5 saniye pişecektir. 5 saniye sonra bölge 7 metreye kadar genişler ve yakalanan tüm düşmanları merkezine bağlar. Bağlı düşmanlar 75 çürüme hasarı alır, sağır olur ve bölgeden 5 saniye boyunca normal yollarla kaçamazlar. Daha erken düşmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. 200 kredi ücretindedir.

E yeteneği : Dadanma (E) | Fade E yeteneği nedir?

Bir küre donatın. Küre atmak için ateş edin. Küre, yere düşene kadar havada maksimum 1,5 saniye havada seyahat edecek. Yere çarptığında tekrar yükselir ve yok edilebilecek bir göze dönüşür. Göz rakipleri görürse, onları ortaya çıkarır ve 12 saniye süren bir iz zayıflatması uygular. Küreyi daha erken düşürmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. Pasif yetenektir kredi gerektirmez.

X Ulti yeteneği : Gece Düşmesi (X) | Fade X ulti yeteneği nedir?

Karakterin ultimate yeteneği ise karanlık bir sis dalgası gönderir. Sis bir düşmanla temas ederse, takip edilir, sağır olur ve 12 saniye boyunca çürüme hasarı alır. Ultinin dolması için 7 bar gerekmektedir.

Haberler.com - Gündem