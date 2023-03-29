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Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var?

Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var?

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VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. VALORANT sunucularında sorun meydana geldi. Oyuncular oyuna giriş yapamadılar. İşte, Valorant sunucu durumu!

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VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. Valorant'ın,yaşadığı sorun, Twitter'da gündem oldu. İşte, Valorant sunucu durumu!

VALORANTÇÖKTÜ MÜ?

Valorant oyuncuları yaşadıkları sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulundu Valorant hakkında gelen bildirimler sonrası hata raporu şu şekilde oluştu:

Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var?Downdedector

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Valorant Gündem Teknoloji Haberler

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