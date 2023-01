Valorant çöktü mü, düzeldi mi, neden açılmıyor? 24 Ocak 2023 Valorant, LoL ve Riot Games oyunları neden açılmıyor, nasıl giriş yapılır, Valo çöktü mü?

Valorant (VALORANT olarak stilize edilir), Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free-to-play çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. Valorant oynamak isteyenler bazı problemlerle karşılaşıyor. Peki, Valorant çöktü mü? Valorant 24 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? Valorant sunucuları çöktü mü? Valorant çöktü mü? Valorant giriş ekranı neden açılmıyor? Valorant 24 Ocak oyuna giriş yapılmıyor mu? Valorant sunucuları çöktü mü, oyna butonu neden yok?

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant oyununda çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Oyun hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu.

Downdetector

An itibariyle oyunlara (LoL ve Valorant) giriş yapılıyor. Valorant güncellemenin ardından oyuna giriş yapabilirsiniz.

Riot Games LoL'ün kaynak kodlarının sızdırıldığını açıklamıştı. Hack olayının ardından oyunda bazı kullanıcılar ana giriş ekranına ulaşamadı. Ek olarak LoL gibi Valorant'ta da bazı kullanıcılar hatayla karşılaştı. Lakin an itibariyle herhangi bir sorun görülmüyor. Güncellemenin ardından oyuna giriş yapabilirsiniz.

RİOT HACKLENDİ Mİ?

Riot Games resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada LoL oyununun kaynak kodlarının sızdırıldığını duyurdu.

Twitter paylaşımı şöyle:

"As promised, we wanted to update you on the status of last week's cyber attack. Over the weekend, our analysis confirmed source code for League, TFT, and a legacy anticheat platform were exfiltrated by the attackers."

Konu hakkında Dora Özsoy şu şekilde paylaşım yaptı: