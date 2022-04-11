Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vallecano - Valencia maçı şifresiz mi?
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İspanya 1. Lig maçında Vallecano - Valencia karşı karşıya geliyor. Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vallecano - Valencia maçı şifresiz mi?
İspanya 1. Lig maçında Vallecano - Valencia maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Vallecano - Valencia maçı Estadio de Vallecas stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Vallecano - Valencia maçın hakemi kim? maçı şifresiz mi? Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Vallecano - Valencia maçı 11 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da Estadio de Vallecas stadında oynanacak.
Vallecano - Valencia maçı Smartspor ekranlarından naklen yayınlanacaktır.
Vallecano - Valencia maçını şifreli bir şekilde Smartspor ekranlarından izleyebilirsiniz.
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