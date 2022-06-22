Valla sözleri! Seren Serengil - Valla şarkı sözleri! 'Valla' şarkısının sözleri nelerdir, söz ve müzik kime ait?

Seren Serengil - Valla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.

SEREN SERENGİL - VALLA ŞARKI SÖZLERİ

Dediler ki seninki buldu başkasını

Unuttu seni o saniyede

İçime bir kurt düştü mü düştü

Dua et uydurmuş olsunlar

***

İyiyim hoşum ama aldatılırsam

Çıkar o zaman iş çığrından

Yeri göğü inletirim

Dilerim ki namımı duymuş olsunlar

***

Valla valla yakarım çıranı (sıkarım canını)

Valla valla acımam onu bil

***

Ciğerim yanıyor öyle böyle değil

Hele bir dene de gör bu deliyi

Tersimi düzümü dönünce gözümü

Sen bilirsin en iyi

***

Ama sevdaya tutulduysan

Kalbine söz geçiremez olduysan

Elbette ki aşka saygımız sonsuz

Biz de çekiliriz aradan

***

Gelip oturursun karşıma

Dersin ki seviyorum onsuz yapamam

Kan içer de kızılcık şerbeti der

Ama bitiririm rol yapyorsan

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