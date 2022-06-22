Valla sözleri! Seren Serengil - Valla şarkı sözleri! 'Valla' şarkısının sözleri nelerdir, söz ve müzik kime ait?
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Seren Serengil'in yeni şarkısı Valla, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seren Serengil - Valla sözleri nelerdir? Valla şarkı sözleri nedir? Valla şarkısı hakkında bilgiler...
Seren Serengil - Valla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.
SEREN SERENGİL - VALLA ŞARKI SÖZLERİ
Dediler ki seninki buldu başkasını
Unuttu seni o saniyede
İçime bir kurt düştü mü düştü
Dua et uydurmuş olsunlar
***
İyiyim hoşum ama aldatılırsam
Çıkar o zaman iş çığrından
Yeri göğü inletirim
Dilerim ki namımı duymuş olsunlar
***
Valla valla yakarım çıranı (sıkarım canını)
Valla valla acımam onu bil
***
Ciğerim yanıyor öyle böyle değil
Hele bir dene de gör bu deliyi
Tersimi düzümü dönünce gözümü
Sen bilirsin en iyi
***
Ama sevdaya tutulduysan
Kalbine söz geçiremez olduysan
Elbette ki aşka saygımız sonsuz
Biz de çekiliriz aradan
***
Gelip oturursun karşıma
Dersin ki seviyorum onsuz yapamam
Kan içer de kızılcık şerbeti der
Ama bitiririm rol yapyorsan
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