Valla sözleri! Seren Serengil - Valla şarkı sözleri! 'Valla' şarkısının sözleri nelerdir, söz ve müzik kime ait? - Haberler

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Valla sözleri! Seren Serengil - Valla şarkı sözleri! 'Valla' şarkısının sözleri nelerdir, söz ve müzik kime ait?

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Valla sözleri! Seren Serengil - Valla şarkı sözleri! 'Valla' şarkısının sözleri nelerdir, söz ve müzik kime ait?

Seren Serengil'in yeni şarkısı Valla, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Seren Serengil - Valla sözleri nelerdir? Valla şarkı sözleri nedir? Valla şarkısı hakkında bilgiler...

Seren Serengil - Valla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu'ya aittir.

SEREN SERENGİL - VALLA ŞARKI SÖZLERİ

Dediler ki seninki buldu başkasını

Unuttu seni o saniyede

İçime bir kurt düştü mü düştü

Dua et uydurmuş olsunlar

***

İyiyim hoşum ama aldatılırsam

Çıkar o zaman iş çığrından

Yeri göğü inletirim

Dilerim ki namımı duymuş olsunlar

***

Valla valla yakarım çıranı (sıkarım canını)

Valla valla acımam onu bil

***

Ciğerim yanıyor öyle böyle değil

Hele bir dene de gör bu deliyi

Tersimi düzümü dönünce gözümü

Sen bilirsin en iyi

***

Ama sevdaya tutulduysan

Kalbine söz geçiremez olduysan

Elbette ki aşka saygımız sonsuz

Biz de çekiliriz aradan

***

Gelip oturursun karşıma

Dersin ki seviyorum onsuz yapamam

Kan içer de kızılcık şerbeti der

Ama bitiririm rol yapyorsan

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