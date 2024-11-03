VALİLER YARDIMCILARI KARARNAMESİ! 3 Kasım nereye hangi vali yardımcısı atandı? Vali kararnamesinde hangi isimler yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 121 ilçeye yeni kaymakam atandı. İstanbul'da da Ümraniye, Beyoğlu, Sancaktepe ve Bakırköy'e yeni kaymakam atanırken, Polis Akademisi Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Murat Balcı getirildi. İşte, VALİLER YARDIMCILARI KARARNAMESİ! 3 Kasım nereye hangi vali yardımcısı atandı? Vali kararnamesinde hangi isimler yer alıyor?

3 KASIM NEREYE HANGİ VALİ ATANDI?

Ümraniye Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz ve Bakırköy Kaymakamlığına ise Recai Karal getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı oldu.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevinden alındı. Kararda birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı getirilirken, İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları:

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