Valiler kararnamesi SON DAKİKA! Valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti?
Gündem Haberleri
Valiler kararnamesi son dakika haberleri gündeme geliyor. Hangi illerin valisi değişti ve valiler kararnamesi yayınlandı mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Valiler kararnamesi son dakika ve valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti? gündeme geliyor. Peki, Valiler kararnamesi SON DAKİKA! Valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti?
Valiler kararnamesi son dakika haberleri araştırılıyor. Hangi illerin valisi değişti ve valiler kararnamesi yayınlandı mı merak ediliyor. Valiler kararnamesi son dakika ve valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti? gündeme geliyor. Valiler kararnamesi SON DAKİKA! Valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti? Detaylar haberimizdedir…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman 'a yeni vali atamaları yapıldı.
Ayrıca, Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker, TMSF üyeliklerine de Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman 'a yeni vali atamaları yapıldı.
Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı
Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber
Adıyaman Valiliğine Osman Varol getirildi.