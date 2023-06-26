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Valiler kararnamesi SON DAKİKA! Valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti?

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Valiler kararnamesi son dakika haberleri gündeme geliyor. Hangi illerin valisi değişti ve valiler kararnamesi yayınlandı mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Valiler kararnamesi son dakika ve valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti? gündeme geliyor. Peki, Valiler kararnamesi SON DAKİKA! Valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman 'a yeni vali atamaları yapıldı.

Ayrıca, Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker, TMSF üyeliklerine de Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

Valiler kararnamesi SON DAKİKA! Valiler kararnamesi çıktı mı? Hangi illerin valisi değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman 'a yeni vali atamaları yapıldı.

Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı

Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber

Adıyaman Valiliğine Osman Varol getirildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gaziantep Adıyaman Hatay Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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