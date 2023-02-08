Kahramanmaraş ve 10 ilde olan depremlerin ardından AFAD başkanı Yunus Sezer'in hayatı ve Twitter hesabı merak edildi. Peki, Vali Yunus Sezer kimdir? AFAD Başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli? Yunus Sezer Twitter hesabı nedir?

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921'ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834"

11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. Peki, Vali Yunus Sezer kimdir? AFAD Başkanı Yunus Sezer kaç yaşında, nereli? Yunus Sezer Twitter hesabı nedir? İşte detaylar haberimizde...

VALİ YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleki Kariyeri

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:

(Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,

(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili,

İngiltere'de yurtdışı stajı,

(Giresun) Alucra Kaymakamı,

(Sivas) Altınyayla Kaymakamı,

Siirt Vali Yardımcısı,

(Diyarbakır) Silvan Kaymakamı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

Bakan Danışmanı,

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,

Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.

11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Twitter Hesabı: @Yunus_Sezer_