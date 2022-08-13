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Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı

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Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyüada Cemevi'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyüada Cemevi'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Adalar'da 'Muharrem' ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Büyükada Cemevi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara aşure ikram etti. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de katılım sağladığı organizasyona, çok sayıda vatandaş da katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Abanoz - Genel

Ali Yerlikaya İstanbul Büyükada Genel Haberler

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