Vali yardımcısı ve kaymakam arasındaki görev ve sorumluluk farkları halk arasında karıştırılmaktadır. Hangi pozisyonun daha üst düzey olduğu konusu da tartışılmaktadır. Peki, Vali yardımcısı mı kaymakam mı üstün? İşte detaylar...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti. Yeni düzenleme sonrasında vali yardımcısının görevleri araştırılmaya başlandı. Vali yardımcısı mı yoksa kaymakam mı üstün merak konusu oldu. Peki, Vali yardımcısı mı kaymakam mı üstün? Vali yardımcısı görevleri neler? Detaylar haberimizde...

VALİ YARDIMCISI MI KAYMAKAM MI ÜSTÜN?

Kaymakamlar görev yaptıkları ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlarlar. Ayrıca ilçedeki halkın dilek ve isteklerini yerine getirmek; kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini teftiş etmek ve bağlı bulundukları valinin emir ve talimatlarını yerine getirmekle de yükümlüdürler. Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar.

VALİ YARDIMCISI GÖREVLERİ NELER?

Vali yardımcısı birçok idari işin yürütülmesinde önemli rol oynar. Vali yardımcısı, il idaresinin düzgün bir şekilde işlemesi için gereken tüm işlemleri yürütür ve valinin talimatlarını yerine getirir. Ayrıca, vali yardımcısı, valinin belirlediği diğer görevleri de yerine getirir.