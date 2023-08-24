Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. Arama motorlarında ise Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi 2023! Yeni atama listesi! Kim nereye atandı? araması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ankara, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. 13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Peki, Kim nereye atandı? Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi 2023! Yeni atama listesi!

VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR KARARNAMESİ 2023!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ında bulunduğu 42 ile yeni jandarma komutanı atandı.

13 İLİN KOMUTANI GENEL KOMUTANLIK EMRİNE ÇEKİLDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Selçuk Yıldırım atandı. 13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Şakir Uslu getirildi.

256 İLÇENİN KAYMAKAMI DA DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti.

24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı.

İşte kaymakamlar kararnamesi: