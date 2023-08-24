Vali Yardımcıları Kararnamesi yayınlandı! 24 Ağustos 2023 hangi Vali Yardımcısı nereye atandı?
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Resmi Gazetede Vali Yardımcıları kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan Vali Yardımcılarının görev yerleri neresi merak edildi. İşte Vali Yardımcıları atama yerleri! 24 Ağustos 2023 hangi Vali Yardımcısı nereye atandı?
2023 yılı Vali Yardımcıları kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete yayınlanması ile Vali Yardımcıları yayınlandı! İşte, yeni Vali Yardımcısı atama yerleri!
24 AĞUSTOS 2023 HANGİ VALİ YARDIMCISI NEREYE ATANDI?
24 Ağustos Perşembe Resmi Gazete'de yeni Vali Yardımcıları görev yerleri açıklandı.