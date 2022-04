Vali Taşbilek'ten "Bayramınız Kemerli Olsun" denetimi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Tasci, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ve GESOB Başkanı Beyler Kara Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Akçakale Polis Kontrol noktasında, trafik denetimine katıldı. Vali Taşbilek sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle bayram trafiğine çıkacak sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda uyarılarda bulunan Vali Taşbilek, vatandaşlara pestil ve köme ikram etti.

Bayramda yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, " Saat 18: 00'da bütün Türkiye'de İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde ve direktifleriyle, malumunuz önümüz bayram yollar çok yoğun herkes memleketine gidiyor yakınlarını sevdiklerini görmeye gidiyor. Bu yoğunluk Allah korusun kazalara ve insanlarımızın zarar görmesine hatta ölümlere bile sebebiyet verebilecek bir yoğunluk. Bugün buradaki amacımız dikkat çekmekti, farkındalık oluşturmaktı. Bugün Türkiye'nin her yerinde saat 18: 00'da ve 11: 00'da farkındalık için denetimlere çıkıyoruz. Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ve temsilcileri. Buradaki öncelikli amacımız vatandaşlarımızın kemerlerini takmaları, bayramımız kemerli olsun diyoruz, bu bayramdaki sloganımız mottomuz budur. Bütün insanlarımızın dikkatini buna çekmeye çalışıyoruz. Bayramımız kemerli olsun ki, hayatımız garanti olsun, kazalarda ölümlerin en aza indirgenmesine neden olsun. Vatandaşlarımızı ve sürücülerimizi dinlenmeleri noktasında uyarıyoruz. Uzun yolda bütün sürücülerimiz her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola verelim. Sevdiklerimiz için, çocuklarımız için, eşlerimiz için ailelerimiz için, kavuşmayı arzu ettiğimiz yakınlarımıza kavuşmak için ve trafikte bizden başka giden ve gelen her türlü vatandaşımızın can ve mal emniyeti için kemerimiz olsun, 'Bayramımız Kemerli Olsun' ve lütfen dinlene dinlene ve mola vererek yolculuğumuza devam edelim." dedi.

(UA-RE-ÖS-Y)