Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Kararnamenin ardından Vali Mülkiye Başmüfettişi kelimesi aratılan konular arasında yerini aldı. Görev olarak vali mi daha üstün yoksa vali mülkiye başmüfettişi mi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Vali Mülkiye Başmüfettişinin görevleri araştırılmaya başlandı. Peki, Vali mi üstün mülkiye başmüfettişi mi? Vali mülkiye başmüfettişi nedir, ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

YENİ VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ KİMLER?

Kararnameye göre İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

VALİ Mİ ÜSTÜN MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ Mİ?

Mülkiye başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır ve genel denetim, gözetim ve inceleme yetkilerine sahiptir. Vali ise bir ilin en üst düzey yöneticisi olarak görev yapar ve devletin il düzeyindeki temsilcisidir. Her iki pozisyonun da kendi içinde önemli yetkileri ve sorumlulukları vardır.

VALİNİN GÖREVLERİ NELER?

bir ili ya da federal devletlerde bir eyaleti devlet tüzel kişisini temsilen yöneten en üst düzey idari amirdir. Valiler, yürütme erkinin bir organı olup, devlet hiyerarşisinde devlet başkanının hemen ardından gelir. Belediye başkanı gibi kendi özerk tüzel kişiliği yoktur, onun yerine devlet tüzel kişisine bağlıdır. Bir vali, seçimle ya da atamayla göreve gelebilir. Valilerin yetki alanları ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bazı valiler, bölgesel hükûmetin tümü üzerinde topyekün kontrole sahipken kimilerinin göreviyse tamamen semboliktir.

Valiler, doğrudan cumhurbaşkanı tarafından, cumhurbaşkanı kararı ile atanırlar. Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır