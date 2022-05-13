Vali merkeze alındı ne demek? Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararname ile birçok valinin yeri değişti ve bazı valiler merkeze alındı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Valiler merkeze neden alınır sorusuna yanıt aradı. Peki, Vali merkeze alındı ne demek? Valinin merkeze alınması ne demek? İşte detaylar...

VALİ MERKEZE ALINDI NE DEMEK?

Kararnameyle valilerin alındığı 'merkez' İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Bir odada birkaç sandalye ve masadan ibaret olan merkeze alınan valiler, istedikleri zaman bakanlığa gidiyor.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Valilerin alındığı 'merkez', İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına geliyor. Buraya alınan valilerin özlük haklarına ve maaşına dokunulmuyor.

GERİ DÖNEMİYORLAR

Ekstra görev verilmezse merkezdeki valiler herhangi bir iş yapmıyor. Geçmişte, merkeze alınan valilerin dava açıp yerlerine geri dönme hakları bulunuyordu. Ancak son düzenlemelerle bu ihtimal de ortadan kalktı. Düzenlemeye göre; 'merkez' valileri, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebiliyor.

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