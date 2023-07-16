Vali Köşger: "15 Temmuz 2016, ülkemiz için bir milat olmuştur"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Dünyayı dar edeceğiz"

İZMİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de gerçekleşen kutlamalarda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğunu söyledi. Vali Köşger'in ardından konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Size 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeyi dar ettiğimiz gibi, dünyayı da dar edeceğiz, Türkiye yargısına teslim edeceğiz ve hak ettiğiniz şekilde yargılanacaksınız" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'inci yılında, Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir'de de gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı. İzmir'deki etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı canlı olarak led ekranlardan verilirken, program saygı ve İstiklal Marşı, ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Daha sonra Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ekibi Mehteran Konseri gerçekleşti.

"15 Temmuz 2016, ülkemiz için bir milat olmuştur"

Programda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğunu söyledi. Vali Köşger: "Bugün, hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu taşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden duyuyor, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz 2016, ülkemiz için bir milat olmuştur. O kara günde hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Terör örgütü FETÖ'nün üyesi, Pensilvanya'daki elebaşının maşası olan bir güruh, demokrasimize ve milli irademize göz dikti. Bu gözü dönmüş güruh; köprüleri, havalimanlarını, şanlı ordumuzun araç, gereç ve teçhizatlarını gasp ederek, milletin uçaklarını, tanklarını, ağır silahlarını yine milletimize karşı kullanarak, hatta millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizi dahi bombalayarak, alçaklıkta sınır tanımamıştır. Ne var ki; şairin dediği gibi "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan" düşüncesiyle, asil ve cesur milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, tereddüt etmeden, sokakları, caddeleri, meydanları doldurmuş, sinesine doğrultulan tanklara, uçaklara, helikopterlere ve namlulara gövdelerini siper etmiştir. Bir avuç hain, hürriyet aşığı bu millete pranga vurmayı tekrar denedi ve hamdolsun başaramadı. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyen hainleri, omuz omuza, şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiyemiz artık asırlık ve asil bir çınara dönüşmüştür. Kökleri sağlam bu devletin geleceği ise yepyeni bir vizyonla, inşallah çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın. Velhasıl tüm milletimizin yüzyılı, yani Türklerin ve Türkiye'nin Yüzyılı olacaktır" diye konuştu.

AK Parti'li Dağ: "Dünyayı dar edeceğiz"

Vali Köşger'in ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "15 Temmuz gecesi tankların önüne yatanlara selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni boş bırakmayarak, TBMM'ye koşan bütün milletvekillerimizi saygıyla, hürmetle anıyoruz.15 Temmuz gecesi Saraçhane'ye koşup, büyükşehir belediyesini o hainlere kaptırmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz gecesi 'Bir grup güruh bir ayaklanma yaptı, bu ayaklanmada gereğini yapacağız' diyen dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz'daki direniş sadece demokrasi için değil hem demokrasi hem bayrak, hem devlet, hem ezan içindir. Birileri medet ummasın. 15 Temmuz destanı 70'nci yılında da, yüzüncü yılında da kutlanacak ve o gece yaşananlar aynı şekilde hatıralar tazelenecek. Medet umdular. Beklenti içine girdiler. 'Biletlerimizi alıyoruz, geri geliyoruz' dediler. Gelemediniz, Allah'ın izniyle gelemeyeceksiniz. Size 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeyi dar ettiğimiz gibi, dünyayı da dar edeceğiz, Türkiye yargısına teslim edeceğiz ve hak ettiğiniz şekilde yargılanacaksınız" dedi.

Kasapoğlu: "Bu ülkeyi geçilmez kılan milletimizi saygıyla yad ediyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "15 Temmuz bu vatan için gövdesini siper edenlerin günüdür. 15 Temmuz vatan için, bayrak için, ezan için şehadete yürüyenlerin günüdür. Bu vatanı geçilmez, bu bayrağı indirilmez kılan şehitlerimizi, gazilerimizi ve asil milletimizi yad etmek üzere bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen birbirinden kıymetli kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Meydanlara koşan, akın akın bu ülkeyi geçilmez kılan milletimizi saygıyla yad ediyoruz. Onlar plan yaptılar, tuzak kurdular ve onlar asıl planlayıcının Allah olduğunu unuttular. Rabbimiz o geceyi bu milletin omuzlarında yükseltti" sözlerine yer verdi.

İnan: "Hesaplaşmamız hiçbir zaman bitmeyecek"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hain darbenin ilk haberini aldığımızda hemen ülkemizi muhafaza etme göreviyle evlerimizden çıktık. Bu ülke o gece büyük bir işgal girişimi yaşadı. Ülkemiz adeta yok edilmek istendi. Yaşananlar hiç şüphesiz aklımızdan çıkmayacak. Yaşadıklarımız nesilden nesile aktarılacak. Bu millete namusunu çevirip bu emri veren şeref yoksunlarıyla hesaplaşmamız hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

Saygılı: "Türkiye ve Türk Milleti; artık yeter demiştir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhuriyet tarihi boyunca, darbelerden çok çekmiş, büyük bedeller ödemiş Türkiye ve Türk Milleti; artık yeter demiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kasteden, milletin iradesini külliyen gasp etmek isteyen terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine 'dur' demiştir. Darbelere; vesayete 'artık yeter' demiştir. Ülkemizin bir kez daha 15 Temmuz gibi musibetlerle karşılaşmaması; hangi hain elden olursa olsun esaret zincirine boyun eğmemesi, hangi taşla olursa olsun; hangi krizle olursa olsun önümüze çıkarılan engelleri aşması için çalışmak zorundayız. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimizden bir an dahi sapmamak zorundayız. Bunun için gece gündüz gayret içindeyiz. Demokrasi ve kalkınma inkılaplarına yenilerini eklemek için çalışıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile hangi tuzakla karşılaşırsa karşılaşsın pes etmeyecek; dünya bir araya gelse yıkılmayacak bir Türkiye için yolumuza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Program gece saatlerine dek sürecek

Program çerçevesinde saat 21.30'da Vali Köşger konuşma yapacak. Konuşma sonrası Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapılacak. Ardından da protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı canlı olarak ekranlardan verilecek. Daha sonra Kahramanlık Türküleri konseri, zeybek gösterisi, semazen gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanması, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla gece boyunca devam edecek.