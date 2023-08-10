Vali değişikliği hangi illerde gerçekleşti? 2023 VALİLER KARARNAMESİ YAYIMLANDI! Hangi valiler görevden alındı?

Son yapılan atama kararnamesiyle birçok ilin valisi değiştirildi. Hangi illerde vali değişikliği olduğu merak konusu oldu. Bu konuda yapılan resmi açıklamaları ve atama kararnamesinin detayları haberimizde yer alacaktır. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Yayımlanan kararnamenin ardından hangi valiler görevden alındı sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından yeni göreve gelen valiler araştırılmaktadır. 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. 57 ilin yeni valisi ve 16 ile getirilen vali mülkiye başmüfettişleri haberimizin içerisinde yer alacaktır. Hangi illerde vali değişikliği yaşandı merak konusu oldu. Peki, Vali değişikliği hangi illerde gerçekleşti? 2023 Hangi valiler görevden alındı? Detaylar haberimizde...

VALİ DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞTİ?

Kararname ile Yavuz Selim Köşger Adana'ya, Mustafa Koç Ağrı'ya, Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray'a, Yılmaz Doruk Amasya'ya, Hulusi Şahin Antalya'ya, Hayrettin Çiçek Ardahan'a, Cengiz Ünsal Artvin'e, Yakup Canbolat Aydın'a, İsmail Ustaoğlu Balıkesir'e vali oldu. Mustafa Eldivan Bayburt'a atanırken, Şefik Aygöl Bilecik'e, Ahmet Hamdi Usta Bingöl'e, Erol Karaömeroğlu Bitlis'e, Türker Öksüz Burdur'a, Mahmut Demirtaş Bursa'ya, Mustafa Fırat Taşolar Çankırı'ya, Zülkif Dağlı Çorum'a, Ömer Faruk Coşkun Denizli'ye, Selçuk Aslan Düzce'ye, Yunus Sezer Edirne'ye, Hamza Aydoğdu Erzincan'a, Mustafa Çiftçi Erzurum'a, Hüseyin Aksoy Eskişehir'e, Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun'a, Alper Tanrısever Gümüşhane'ye, Ali Çelik Hakkari'ye, Ercan Turan Iğdır'a, Süleyman Elban İzmir'e vali olarak atandı.

16 İLİN VALİSİ "VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ" GÖREVİNE GETİRİLDİ!

Kararnameye göre İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

AZİZ YILDIRIM TRABZON'A VALİ ATANDI

Mükerrem Ünlüer Kahramanmaraş'a, Mustafa Yavuz Karabük'e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Karaman'a, Ziya Polat Kars'a, Meftun Dallı Kastamonu'ya, Mehmet Makas Kırıkkale'ye, Tahir Şahin Kilis'e, Musa Işın Kütahya'ya, Ersin Yazıcı Malatya'ya, Enver Ünlü Manisa'ya, Tuncay Akkoyun Mardin'e, İdris Akbıyık Muğla'ya, Avni Çakır Muş'a, Ali Fidan Nevşehir'e, Cahit Çelik Niğde'ye, Muammer Erol Ordu'ya, İhsan Selim Baydaş Rize'ye, Yaşar Karadeniz Sakarya'ya, Orhan Tavlı Samsun'a, Kemal Kızılkaya Siirt'e, Mustafa Özarslan Sinop'a, Hasan Şıldak Şanlıurfa'ya, Cevdet Atay Şırnak'a, Recep Soytürk Tekirdağ'a, Aziz Yıldırım Trabzon'a, Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli'ye, Hülya Kaya Yalova'ya, Mehmet Ali Özkan Yozgat'a, Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak'a vali oldu.