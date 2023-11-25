Vali Aslan: Kadına şiddete karşı durmak hepimizin görevi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında kadına şiddetin toplamsal bir sorun olduğunu belirterek "karşısında durmak hepimizin asli görevi ve sorumluluğudur" dedi.

Vali Aslan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Aslan mesajında "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hep birlikte yeniden idrak etmeliyiz ki; kadına şiddet, toplumsal bir sorundur ve karşısında durmak hepimizin asli görevi ve sorumluluğudur. Toplumumuzun her bir bireyi, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamalı ve sorumluluk almalıdır. Kadınlarımıza saygı göstererek; saygı, hoşgörü, eşitlik ve adalet temelinde bir toplumun inşasına katkı sağlayalım. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü; kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir adım atmak ve toplumsal değişim nazarında bir araya gelmek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Kadınlarımıza ve toplumumuza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için el birliğiyle çalışarak, daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir toplumun temellerini atabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumda bir farkındalık oluşturarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olan adil bir toplum bilincinin oluşmasına vesile olmasını temenni ediyor, hiçbir bireyin şiddete maruz kalmadığı bir dünya diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE