Valerien Ismael kariyeri: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, hangi takımda? Valerien Ismael nereli, kaç yaşında?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Valerien Ismael kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi. Valerien Ismael kimdir? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael kaç yaşında, merak edildi. Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın görüştüğü Valerien Ismael nereli, kaç yaşında? İşte, kariyeri...

VALERİEN ISMAEL KİMDİR?

Ismaël, futbola doğduğu şehrin takımı olan Strasbourg'un altyapısında başladı. 1993-1998 yılları arasında giydiği Strasbourg'la 87 maça çıkıp 1 gol attı ve 1996-97 sezonunda takımıyla Coupe de la Ligue şampiyonluğu yaşadı. Ismaël, 1998 yılının ocak ayında 2,750,000 £ karşılığında İngiliz kulübü Crystal Palace FC'ye transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Ancak buradaki günleri pek parlak geçmedi ve on ay oynadıktan sonra ekim ayında ülkesine dönerek RC Lens'le anlaştı. O sezon Lens ligi orta sıralarda tamamlarken Ismaël, 20 maça çıktı ve sezon sonunda bir kez daha Lig Kupası sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu, 2000-01 sezonunun ikinci dönemini kiralık olarak eski takımı RC Strasbourg'da geçirdi. Bu kısa sürede takımıyla Coupe de France şampiyonluğu yaşarken, sezon sonunda takımı ligi son sırada tamamlayıp küme düşünce tekrar Lens'e döndü. 2001-02 sezonu hem takım hem de Ismaël için çok başarılı geçti. Ligde şampiyonluk kıl payı Olympique Lyonnais'a kaptırılırken, Ismaël 33 maçta 4 gol attı. Fransız futbolcu ertesi sezon sürpriz bir kararla lige yeni yükselen eski takımı RC Strasbourg'a transfer oldu. Mavi beyazlı ekip ligi orta sıralarda tamamlarken, Ismaël 26 maça çıkıp 2 gol attı.

Ismaël, 2003-04 sezonunda kariyerinin en parlak dönemlerini geçireceği SV Werder Bremen'e kiralık olarak transfer oldu. Bremen ligi 74 puanla on bir sezon sonra şampiyon olarak bitirirken, savunmada mevkidaşı Mladen Krstajic ile başarılı bir ortaklık yapan Ismaël, 32 maçta 4 gol atarak mutlu sonda büyük rol oynadı. Yine aynı sezon DFB-Pokal şampiyonluğu da yaşayan Fransız futbolcu, ertesi sezon başında bu kez bonservisiyle birlikte transfer edildi. Bir önceki sezonki istatistiklerin aynısını 2004-05 sezonunda da yakalayan başarılı futbolcu, gösterdiği performansla bir kez daha kalitesini kanıtladı.

Ismaël, Bremen'de geçirdiği iki başarılı yılın ardından 2005-06 sezonu başında 8,5 milyon £ karşılığında Alman devi Bayern München'e transfer oldu. İlk çıktığı 5 Ağustos 2005 tarihli Borussia Mönchengladbach müsabakasında kırmızı kart gördü. Sezon boyunca savunmanın vazgeçilmezlerinden olan Ismaël, 30. haftadaki DSC Arminia Bielefeld maçında rakip oyuncu Radomir Dalovic'e attığı dirsek nedeniyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından 3 maçla cezalandırıldı.Ismaël, sezon sonunda daha önce Bremen'deki gibi bir kez daha çifte kupa sevinci yaşadı. 2006-07 sezonunun başında geçirdiği sakatlık sonucunda ayağı kırıldı ve sezonu sadece bir maça çıkarak tamamlayabildi. 2007-08 sezonunun ilk döneminde hiç forma şansı bulamadı ve 5 Aralık 2007 tarihinde 200 bin £ karşılığında Hannover 96'ya transfer oldu.Hannover'da ilk lig maçına eski kulübü Bayern Münih karşısında çıktı ve karşılaşma 0-0 devam ederken sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Sakatlığını atlattıktan sonra takım için önemli bir futbolcu oldu. 2008-09 sezonunda sadece dört maça çıkabilen Ismaël, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 Ekim 2009 tarihinde futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Ismaël, futbolculuk kariyerinde hiçbir ülkenin formasını giyemedi. Ülkesinden bir türlü çağrı gelmeyince 2005 yılında Almanya adına oynamak istediğini belirtti. Ancak bu isteği dönemin teknik direktörü Jürgen Klinsmann tarafından "Almanya ile birinci dereceden bir bağı bulunmadığı" gerekçesiyle kabul edilmedi.

2006 yılında ise Dünya Kupası'nda oynayabilmek için eşinin memleketi olan Togo adına Togo millî takımı'yla mücadele etme arzusu da FIFA tarafından reddedildi.

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