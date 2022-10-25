Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien İsmael ile yolların ayrılacağına dair çıkan haberlerin ardından futbolseverler Valerien İsmael istifa mı etti? sorusunu merak etti. Hatayspor mağlubiyetinin ardından taraftarların Valerien İsmael'i istifaya çağırmasının ardından gündemde Valerien İsmael'in istifa edeceği ile meşgul. Peki, Valerien İsmael istifa etti mi? Valerien İsmael istifa mı etti? Valerien İsmael Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim?

Valerien İsmael istifa etti mi? sorusu merak ediliyor. Beşiktaş ile istediği başarıyı sağlayamayan Valerien İsmael'in istifa edeceği yönünde iddialar var. Siyah- beyazlı taraftarlar ise Valerien İsmael istifa etti mi? sorusunu merak ediyor. Peki, Valerien İsmael istifa etti mi? Valerien İsmael istifa mı etti? Valerien İsmael Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim? İşte merak edilenler...

VALERİEN İSMAEL İSTİFA MI ETTİ?

Son 6 maçta sadece 1 galibiyeti olan Beşiktaş'ta taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya çağırıyor. Fransız hocaya tahammüllerinin kalmadığını belirten taraftarlardan yönetime karşı da olay bir hamle geldi. Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor maçına Valerien Ismael ile çıkılması durumunda Vodafone Park'ta büyük protesto düzenleyeceklerini belirtti. Beşiktaş yönetimini adeta tehdit eden taraftarlar, maça Fransız hoca ile çıkılması durumunda Çebi ve ekibini de istifaya çağıracaklarını ifade etti. Bunların üzerine ise sosyal medyada Valerian İsmael'in yarın istifa edeceği yönünde söylentileri var.