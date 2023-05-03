İspanya La Liga hedefine ulaşmak isteyen Valencia - Villarreal bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Valencia - Villarreal maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Valencia - Villarreal maçı ne zaman?

İspanya La Liga heyecanla beklenen müsabakada Valencia - Villarreal karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Valencia - Villarreal maçı şifresiz mi? Valencia - Villarrealmaçı hakemi kim? Valencia - Villarreal maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Valencia - Villarreal maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

03-05-2023 VALENCIA VS VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Valencia ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI BİLYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI HANGİ GÜN?

Valencia-Villarreal Maçı, 03 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia-Villarreal Maçı, saat 20:30 başlayacak.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Valencia ve Villarreal, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Valencia'da, Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.