Geçen hafta ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Peki Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Enner Valencia Sivas maçı kadrosunda var mı, Sivasspor kamp kadrosunda yer aldı mı?

Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı? Geçen hafta ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Peki Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Enner Valencia Sivas maçı kadrosunda var mı, Sivasspor kamp kadrosunda yer aldı mı? Detaylar...

VALENCİA SİVASSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivas kafilesinde yer aldı.

3 İSİM YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.

BATSHUAYİ, DÖNDÜ

Kulübün açıkladığı listede Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

Kadro şu şekilde:

Kaleci: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

Savunma: Osayi Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjian Alioski

Orta saha: Miguel Crespo, Willian Arao, Mert Hakan, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi

Forvet: Joao Pedro, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi