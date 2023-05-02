Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Enner Valencia Sivas maçı kadrosunda var mı, Sivasspor kamp kadrosunda yer aldı mı?
Gündem Haberleri
Geçen hafta ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Peki Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Enner Valencia Sivas maçı kadrosunda var mı, Sivasspor kamp kadrosunda yer aldı mı?
Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı? Geçen hafta ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Peki Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Enner Valencia Sivas maçı kadrosunda var mı, Sivasspor kamp kadrosunda yer aldı mı? Detaylar...
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.
Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivas kafilesinde yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.
Kulübün açıkladığı listede Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.
Kadro şu şekilde:
Kaleci: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz
Savunma: Osayi Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjian Alioski
Orta saha: Miguel Crespo, Willian Arao, Mert Hakan, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi
Forvet: Joao Pedro, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi