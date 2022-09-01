Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, 22. dakikada rakibiyle girdiği fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Ekvadorlu golcünün cezası belli oldu. Peki, Valencia kaç maç ceza aldı? Valencia neden ceza aldı?

Valencia kaç maç ceza aldı? Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, 22. dakikada rakibiyle girdiği fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Ekvadorlu golcünün cezası belli oldu. Peki, Valencia kaç maç ceza aldı? Valencia neden ceza aldı? İşte detaylar...

VALENCİA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç ceza verdi.

1 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Enner Valencia için yapılan açıklamada, "Fenerbahçe sporcusu Enner Remberto Valencia Lastra'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 8.700.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.