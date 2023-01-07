Valencia derbide oynayacak mı? Galatasaray- Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecanlı maç için nefesler tutuldu. 8 Ocak günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin detayları ise merak ediliyor. Merak edilenler arasında ise Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği oldu. Peki, Valencia derbide oynayacak mı? Galatasaray- Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı?
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Valencia derbide oynayacak mı? Galatasaray- Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilenler...
VALENCİA DERBİDE OYNAYACAK MI?
Enner Valencia dizinde oluşan problem sebebiyle Antalyaspor kamp kadrosunda yer almamıştı. Yarın oynanacak olan derbide forma giyeceği tahmin ediliyor.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023