Valencia derbide oynayacak mı? Galatasaray- Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de heyecanlı maç için nefesler tutuldu. 8 Ocak günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin detayları ise merak ediliyor. Merak edilenler arasında ise Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği oldu. Peki, Valencia derbide oynayacak mı? Galatasaray- Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı?