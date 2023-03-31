Süper Lig'in heyecanlı karşılaşmaları arasında yer alan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine kısa süre kaldı. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ağır bir sakatlık yaşayan Enner Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği merak edildi. Peki, Valencia derbide oynayacak mı? Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? Beşiktaş maçında Valencia oynuyor mu?

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen büyük karşılaşmaya kısa süre kala merak edilenler arasında ise Valencia'nın derbide forma giyip giymeyeceği oldu. 29 golle Fenerbahçe'yi bu sezon zirve yolunda sırtlayan isimlerin başında gelen Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımda birlikte çalışmalara başlayan futbolcu hakkında merak edilenler Valencia derbide oynayacak mı? Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? Beşiktaş maçında Valencia oynuyor mu? soruları ile aratıldı.

VALENCİA DERBİDE OYNAYACAK MI?

29 golle Fenerbahçe'yi bu sezon zirve yolunda sırtlayan isimlerin başında gelen Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımda birlikte çalışmalara başlayan futbolcunun, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Enner Valencia, sakatlıktan döndü. Takımla çalışmalara başlayan Ekvadorlu golcünün, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Enner Valencia, çılgın bir performansa imza attı. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.