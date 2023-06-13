Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Gelişme sonrası Valencia ayrıldı mı? Valencia neden gitti, hangi takıma gitti merak edildi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. Ekvadorlu forvet, attığı gollerle adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırdı. Peki, Valencia ayrıldı mı? Valencia neden gitti, hangi takıma gitti?

VALENCİA AYRILDI MI?

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Enner Valencia'nın transferi resmen açıklandı. Sezonu 33 golle tamamlayan Ekvadorlu forvet, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda

"Teşekkürler Valencia 3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.