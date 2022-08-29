Valencia - Atletico Madrid ne zaman, hangi kanalda? Valencia - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Valencia - Atletico Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Valencia - Atletico Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.