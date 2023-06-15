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Vakıfbank müşterileri işlem yapmak isterken sorunlarla karşılaşabiliyor. Peki, Vakıfbank sorun mu var? Vakıfbank mobilde sorun mu var? Vakıfbank internet bankacılığı sorun mu var? Vakıfbank mobil bankacılıkta sorun mu var? Vakıfbank mobil bankacılık sorun mu var? Vakıfbank internet bankacılığı sorun mu var? İşte detaylar…

VAKIFBANK SORUN MU VAR?

Türkiye Vakıflar Bankası yani VakıfBank'tan resmi bir açıklama gelmezken, müşterileri sorun yaşadığını söylüyor. İşte VakıfBank erişim ihbarları:

Rapor edilen kesintilerin yüzde 71'ini mobil bankacılık, yüzde 18'ini mobil girişi ve yüzde 11'ini ATM'ler oluşturuyor.