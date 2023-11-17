Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi, bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Vakıfbank- PTT voleybol karşılaşmasını izlemek isteyenler ise Vakıfbank- PTT voleybol maçı hangi kanalda? Bugün Vakıfbank voleybol maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta? araması yaptı.

Vakıfbank- PTT voleybol maçı hangi kanalda? Bugün Vakıfbank voleybol maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında VakıfBank ile PTT karşılaşacak. Peki, Vakıfbank- PTT voleybol maçı hangi kanalda? Bugün Vakıfbank voleybol maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta?

VAKIFBANK - PTT VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi olan Vakıfbank- PTT voleybol maçı TVF Voleybol TV Youtube kanalında yayınlanıyor.

BUGÜN VAKIFBANK - PTT VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 17 Kasım Cuma günü saat 14.00'te başladı.

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

14.00 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Karayolları-Çukurova Belediyespor (Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

15.00 Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

19 Kasım Pazar:

18.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)