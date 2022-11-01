Kamu bankaları emekli maaş promosyon tutarlarını artırdı. Açıklanan yeni tutara göre Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu? sorusu sık sorulan sorulardan birisidir. Peki, Vakıfbank emekli promosyonu kaç TL oldu? Vakıfbank emekli promosyonu yükseldi! Güncel fiyat ne kadar oldu?

Vakıfbank emekli promosyonuyla ilgili bilgiler gündemde yer alan konular arasında. Vakıfbank emekli maaş promosyonu ile maaşını taşıyan ya da mevcut maaşını Vakıfbank'tan almaya devam edenlere promosyon ödemesi yapılıyor. Belirli koşulların sağlanması halinde maaşa göre değişen tutarlarda ödeme gerçekleştiriliyor. Peki, Vakıfbank emekli promosyonu kaç TL oldu? Vakıfbank emekli promosyonu yükseldi! Güncel fiyat ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN GERKELİ ŞARTLAR NELER?

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.