Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vakıfbank - Eczacıbaşı yarı final voleybol maçı saat kaçta başlıyor?

Vakıfbank - Eczacıbaşı FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası yarı final maçına çok az bir süre kala voleybol severler maçın nerede yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vakıfbank - Eczacıbaşı yarı final voleybol maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...