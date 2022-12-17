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Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vakıfbank - Eczacıbaşı yarı final voleybol maçı saat kaçta başlıyor?

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Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vakıfbank - Eczacıbaşı yarı final voleybol maçı saat kaçta başlıyor?

Vakıfbank - Eczacıbaşı FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası yarı final maçına çok az bir süre kala voleybol severler maçın nerede yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vakıfbank - Eczacıbaşı yarı final voleybol maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Vakıfbank - Eczacıbaşı yarı final maçı oynanacak. Peki, Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Vakıfbank - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Vakıfbank - Eczacıbaşı FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası yarı final maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 20:00 'da başlayacak.

Vakıfbank - Eczacıbaşı FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası yarı final maçını TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Antalya'da, Antalya Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

voleybol Gündem Spor Haberler

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