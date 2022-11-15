Vakıfbank mobil uygulamasında işlem yapmak isteyen vatandaşlar uygulamaya giriş yapamayınca arama motorlarında Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank neden giriş yapamıyorum? Vakıfbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank neden giriş yapamıyorum? İşte detaylar...

Vakıfbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. Vakıfbank mobil uygulamasında işlem yapmak isteyen vatandaşlar uygulamaya giriş yapamayınca arama motorlarında Vakıfbank çöktü mü? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

VAKIFBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Vakıfbank uygulamasına giriş yapan kullanıcılar erişim problemi ve yavaşlık problemi yaşadığını bildirdi. Anlık olarak Vakıfbank mobil uygulamasında bazı teknik arızalar olabileceği mümkün. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Downdetector raporlarına göre oluşan grafik şöyle;