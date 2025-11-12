Türkiye finans piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri olan Vakıf Faktoring halka arz süreci, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Peki, Vakıf Faktöring halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktöring (VAKFA) hangi bankalarda var, kaç lot verir? Detaylar...

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vakıf Faktoring (VAKFA) için SPK onayı süreci tamamlandı ve halka arz tarihleri kesinleşti. Şirketin halka arzı 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi ve şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklandı. Halka arz sonrası açıklık oranı %25 olacak ve toplamda 225 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Bu süreç, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

Halka arzda payların satışında bireysel yatırımcıların alabileceği lot sayısı katılımcı sayısına göre değişecek. Örneğin, 150 bin yatırımcı katılırsa yaklaşık 900 lot dağıtılırken, katılım 1,1 milyon olursa her yatırımcı ortalama 123 lot alabilecek. Bu dağılım, yatırımcıların yatırım planlamasında önemli bir gösterge.

VAKIF FAKTORİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yatırımcılar için kritik bir bilgi de şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığıdır. Vakıf Faktoring'in hisseleri, katılım endeksine uygun değildir. Bu durum, faizsiz yatırım veya katılım bankacılığı prensipleriyle yatırım yapmak isteyenler için önemli bir kriterdir. Halka arzda yer almak isteyen yatırımcılar, bu durumu göz önünde bulundurarak yatırım stratejilerini planlamalıdır.

VAKIF FAKTORİNG (VAKFA) HANGİ BANKALARDA VAR?

Vakıf Faktoring hisseleri, yatırımcıların erişimini kolaylaştırmak için çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden satın alınabilecek. Halka arz sürecinde VAKFA, A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Ak Yatırım, ALB, Alnus, Alternatif, Ata, Bizim, BTCTürk, Bulls, Burgan, Colendi, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, ICBC, İnfo, İnvestaz, ING, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, PhilipCapital, QNB, Şeker, Tacirler, Tera, Trive, Ünlü, Vakıf, Yapıkredi, Yatırım Finansman ve Ziraat bankalarında yatırımcılarla buluşacak.

Bu geniş dağıtım ağı, yatırımcıların hisseye kolay erişimini sağlarken, talep yoğunluğu olası bir fiyat dengesi için de önem taşıyor.

VAKIF FAKTORİNG (VAKFA) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda satışa sunulacak 225 milyon adet payın %60'ı bireysel yatırımcılara, %40'ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Bu oran, yatırımcı gruplarının paylaşımdaki haklarını net şekilde gösteriyor. Bireysel yatırımcılar için olası dağıtım miktarı, başvuru sayısına göre değişiyor. Daha az sayıda başvuru olduğunda her yatırımcı daha fazla lot alabilirken, katılım yüksek olduğunda her yatırımcıya düşen lot sayısı azalıyor. Örneğin, 500 bin kişilik bir katılımda yaklaşık 270 lot verilirken, 1,6 milyon başvuru olduğunda her yatırımcıya 85 lot düşüyor. Bu, yatırımcıların yatırım büyüklüğünü planlamasında belirleyici oluyor.