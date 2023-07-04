Tanzanya'nın en büyük dördüncü parkı olan Mikumi Milli Parkı, ziyaretçilere Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor. Parktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

- Vahşi yaşamın ilgi çeken adresi: Mikumi Milli Parkı

MOROGORO - Tanzanya'nın en büyük dördüncü parkı olma özelliğine sahip Mikumi Milli Parkı, ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Morogoro şehrinde 3 bin 230 metrekarelik yüzölçümüne sahip Mikumi Milli Parkı, birbirinden değişik vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Safari tutkunlarının saatlerini harcayarak ulaştığı ülkenin en büyük dördüncü milli parkını ziyaret edenler, vahşi yaşamı yakından gözlemleyerek unutulmaz anlar yaşıyor. Parktaki filler, zebralar, geyikler ve zürafalar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.