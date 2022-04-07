Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Vahit Kirişçi kimdir, nerelidir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı. Bunun ardından Vahit Kirişçi kimdir merak edildi. Peki, Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

4 Aralık 1960'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Vahit Kirişçi doğum tarihi : 4 Aralık 1960

Vahit Kirişçi kaç yaşında : 61 yaşında

Vahit Kirişçi nereli : Kahramanmaraş

Vahit Kirişçi mesleği ne : Siyasetçi, Tarım ve Orman Bakanı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.

4 Mart 2022 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesinden sonra anılan bakanlığa atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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