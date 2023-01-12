Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Vahit Kiler izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Vahit Kiler kaç yaşında, nereli? Vahit Kiler hayatı ve biyografisi! Vahit Kiler kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Vahit Kiler hakkında araştırmalar yapılıyor. Vahit Kiler kimdir? Vahit Kiler kaç yaşında, nereli? Vahit Kiler hayatı ve biyografisi!

VAHİT KİLER KİMDİR?

24 Aralık 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Babasının adı Hikmet, Annesinin adı Sevgül'dür.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bitlis'te tamamladıktan sonra 1984 yılında ailesiyle birlikte Bitlis'ten İstanbul'a göç ederek küçük bir bakkal dükkanı ile başladığı ticaret hayatına, önce Kiler Marketler zinciri ile perakende alanında, sonrasında inşaattan enerji sektörüne kadar faaliyet gösteren Kiler Holding A.Ş. çatısı altında yer alan 35 grup şirketle devam etmektedir. Lisans eğitimini Ekonomi alanında tamamlamıştır.

AK Partinin Kurulduğu 2001 yılında, parti üyesi olarak görev almış ve AK Parti Kurucu İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

22. 23. ve 24. Dönem Bitlis Milletvekili olarak seçilen Kiler, 2018 yılında 27. Dönem Milletvekili olarak tekrar Meclis'te görev almıştır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.