Ünlü oyuncu Vahide Perçin Pantene Altın Kelebek Ödülleri aday gösterilmişti. Perçin, yaptığı açıklama ile adaylıktan geri çekildiğini açıkladı. Peki, Vahide Perçin Altın Kelebek'ten neden çekildi? Vahide Perçin Altın Kelebek adaylıktan neden çekildi? İşte detaylar...

Aldatmak dizisinin başrol oyuncusu Vahide Perçin, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin adaylığından çekildiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun adaylıktan neden çekildiği merak konusu oldu. Vahide Perçin'in neden Altın Kelebek Ödülleri'nin adaylığından çekildiği araştırılıyor. Peki, Vahide Perçin Altın Kelebek'ten neden çekildi? Vahide Perçin Altın Kelebek adaylıktan neden çekildi? Detaylar haberimizde...

VAHİDE PERÇİN ALTIN KELEBEK'TEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Vahide Perçin Altın Kelebek adaylığından çekildi. Perçin, "Altın Kelebek adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.