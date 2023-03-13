Vahdet Özkoçak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Dr. Vahdet Özkoçak'ın hayatı ve biyografisi!

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VAHDET ÖZKOÇAK KİMDİR?

Dr. Vahdet O¨zkoc¸ak akademisyen, bilim insanı, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)-Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER)-Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD) Genel Başkanı'dır.

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK 1983 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yaptı. Eğitimine 2002 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Lisans Programı'nın 4.yılında Erasmus Değişim Programı ile Almanya Almanya Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg'a giderek son sınıfı okudu ve ''Obezite ve Genetik Yatkınlık'' tezini de yazarak 2006 yılında Lisans eğitimini tamamladı. Lisans ve Yükselisans eğitimini Almanya'da yapmak üzere Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg'da eğitimine devam etti. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi BÖTE bölümünde yüksek lisansa başladı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Özkoçak, Yüksek Lisans Programı'nı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda 2013 yılında tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda Doktora Programı'nı tamamladı. Özkoçak 2017 yılında Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. Eğitimsel Çaba Derneği (EÇD), Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER), Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanlıklarını yürütmekte olup, çeşitli STK'ların danışma kurullarında yer almakta olan Özkoçak, AB Sosyal Çerçeve Programında devam eden bir projenin de yürütücülüğünü yapmaktadır. Alanı ile ilgili çalışmalarının yanı sıra, disiplinler arası akademik çalışmaları da mevcuttur. İleri derecede Almanca ve İngilizce bilen Özkoçak, evli ve bir çocuk babasıdır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Dr. Vahdet Özkoçak'ın İnstagram'da 19 bin takipçisi bulunmaktadır.