Vahap Tanrıverdi kim, serveti ne kadar? Vahap Tanrıverdi aday mı?

Galatasaray'da BaşkanBurak Elmas döneminde Mağazacılık A.Ş'nin başında olan Vahap Tanrıverdi'nin açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası Vahap Tanrıverdi kim, serveti ne kadar? Vahap Tanrıverdi aday mı merak edildi.

VAHAP TANRIVERDİ KİM, SERVETİ NE KADAR?

Vahap Tanrıverdi, Galatasaray'ın Burak Elmas yönetiminde mağazacılıktan sorumlu yöneticisidir

Galatasaray'da BaşkanBurak Elmas döneminde Mağazacılık A.Ş'nin başında olan Vahap Tanrıverdi'nin SkySpor Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında "Dursun Özbek, 'Aday değilim' desin, Adnan Polat da aday olmazsa başkan adayı olacağım. Bu kadar açık ve net, çünkü hayalim. Kazancımı ve varlığımın yüzde 20'sini Galatasaray'a harcasam da hiç sıkıntı çekmem." ifadelerini kullandı." dedi.